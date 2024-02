Núcleo do Sporting no Funchal apela à união dos sportinguistas

Está na calha a criação de um novo núcleo de sportinguistas na Madeira, o núcleo do Funchal.

A Comissão Instaladora do Núcleo Sporting Clube de Portugal no Funchal pretende criar um novo núcleo, nomeado Núcleo Leonino, com o objetivo de “contribuir para uma menor dispersão [dos sócios e adeptos], a qual tem, objectivamente, prejudicado mais e melhores iniciativas em prol da expansão do Sporting”.

Em comunicado remetido às redacão, a Comissão Instaladora convidou todos os “sportinguistas com ligação (pessoal ou profissional) ao Funchal para as reuniões (presencial e via zoom, para quem esteja fora da Madeira)” com o objetivo de deliberar a constituição deste novo Núcleo Leonino, que terá lugar no próximo dia 16 de Fevereiro.

A mesma nota explica que, mediante comunicação para o e-mail nscpfunchal@gmail.com, será indicado o local e a hora da reunião presencial e o link de acesso à sala virtual via zoom.

Deixamos o desafio para que no arquipélago da Madeira possam ser criados mais núcleos concelhios, estando esta comissão instaladora ao dispor para dar apoio logístico e jurídico no respetivo processo.

“O Núcleo não é concorrente dos Leões da Madeira”, esclarece ainda o comunicado.