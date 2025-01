Já são conhecidos os onzes oficiais para o duelo entre Nacional e FC Porto no Estádio da Madeira, que se inicia às 18 horas.

O técnico alvinegro operou duas mudanças no onze em relação à jornada passada. Zé Vítor entra para o lugar de Léo Santos no eixo defensivo, enquanto no meio-campo Matheus Dias entra, com João Aurélio a sair da equipa titular.

Nesse sentido, o Nacional alinhará com Lucas França, Garcia, Ulisses Wilson, Zé Vitor, José Gomes, Matheus Dias, Djibril Soumaré, Bruno Costa, Luís Esteves, Dudu e Isaac Tomich.