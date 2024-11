Moreirense ‘atira’ FC Porto para fora da Taça de Portugal

O Moreirense venceu hoje o FC Porto, por 2-1, e afastou os dragões da Taça de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da competição, que foi disputado em Moreira de Cónegos, em Guimarães.

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, o extremo brasileiro Pepê colocou os ‘dragões’ em vantagem aos 35 minutos, mas, ainda antes do intervalo, o Moreirense empatou com um golo de Luís Asué, aos 41.

No jogo da quarta eliminatória de prova, a formação orientada por César Peixoto chegou à vantagem aos 77 minutos, com uma grande penalidade, a punir mão de Francisco Moura, convertida por Alanzinho.

O FC Porto somou assim a terceira derrota consecutiva, duas semanas depois de ter sido goleado pelo Benfica, na Luz, por 4-1, para a I Liga, e de ter perdido em Itália com a Lazio (2-1), para a Liga Europa.

Nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Moreirense vai defrontar o Gil Vicente, também da I Liga, que hoje se impôs por 2-0 ao Vila Real, do quarto escalão.