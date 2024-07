O CS Marítimo informa que chegou a acordo com o jogador Mipo Odubeko com vista à rescisão do seu contrato. A indicação foi colocada hoje no site do clube.

O internacional Sub21 pela República da Irlanda nasceu em Dublin em Outubro de 2002.

Aos 20 anos, ou seja, no ano passado, o ponta-de-lança chegou ao Marítimo. No West Ham, clube do qual era proveniente, Mipo destacou-se nas formações Sub 18 e Sub21. Pelos mais novos, marcou 11 golos em 9 jogos. Pelos Sub21, assinou 17 golos em 19 partidas. Antes, cumpriu etapas de formação nos dois colossos de Manchester, o City e o United. Na temporada transata, Mipo esteve emprestado ao Port Vale, equipa que milita na League One.