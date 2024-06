O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) espera um “bom resultado” no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava ronda do campeonato do mundo, que se disputa no fim de semana, em Assen.

Oliveira chega a esta prova na 15.ª posição, com 31 pontos, os mesmos de Franco Morbidelli (Ducati), que é 14.º, no único circuito a acolher uma prova desde o início do Campeonato do Mundo de velocidade, em 1949, já lá vão 75 anos.

“É uma pista bastante difícil. É estreita e tem uma grande combinação de mudanças de direção a alta velocidade, pelo que se torna bastante complicada”, explica Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.

No entanto, o piloto natural de Almada sublinha que gosta do traçado.

“Habitualmente, é uma pista onde me divirto bastante com a mota de MotoGP. Por isso, aguardo com expectativa [esta prova] e espero conseguir um bom resultado este fim de semana”, sublinhou o piloto luso.

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) chega na liderança, com 171 pontos, mais 18 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).