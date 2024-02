Marítimo: Remunerações de três elementos da SAD aprovadas em AG

Decorreu esta quinta-feira, de forma célere, a Assembleia Geral da Marítimo da Madeira Futebol SAD.

Na reunião magna foi aprovada a remuneração dos três membros em regime de exclusividade no Conselho de Administração. Aos jornalistas, o novo presidente da SAD, Carlos André Gomes, explicou que aguarda que espera licença sem vencimento da sua atual entidade patronal para começar a ser remunerado.

Os restantes membros com vencimento são Victor Calado e Jorge de Freitas. O presidente verde-rubro não quis revelar os valores da remunerações, adiantando que as mesmas vão de encontro ao praticado por outras Sociedades Anónimas Desportivos.



Foi igualmente aprovada a nova composição do Conselho de Administração da SAD, que conta, para além dos supracitados, com Rubina Gonçalves e Maria Georgina Gonçalves.