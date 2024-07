Marítimo oficializa contratação do defesa Romain Correia

O defesa Romain Correia, ex-FC Porto B, é o quarto reforço do Marítimo para a época 2024/25, anunciou hoje o clube da II Liga de futebol, sem revelar a duração do contrato.

“O defesa central, de 24 anos, que se sagrou campeão europeu (2018) pelos sub-19 de Portugal, chega ao emblema ‘verde-rubro’ proveniente do FC Porto B”, refere o emblema insular no seu sítio oficial na Internet, sem confirmar os valores do negócio.

Com passagens pelos escalões de formação do Vitória de Guimarães, clube no qual se estreou a nível sénior, na equipa B dos minhotos, Romain Correia conta ainda com passagens pelo Hércules, de Espanha, e pelo FC Porto B.

Depois das contratações de Patrick Fernandes e André Rodrigues, ambos provenientes do Torreense, e de Martim Tavares, em final de contrato com o Boavista, Romain Correia torna-se no quarto reforço oficializado pelo Marítimo nesta ‘janela’ de verão.

O clube quarto classificado da última II Liga de futebol também oficializou hoje a saída de Dylan Collard, em final de contrato com os madeirenses, para rumar ao Lusitânia de Lourosa, da Liga 3.

“O defesa, de 24 anos, que chegou ao emblema maritimista na temporada 2020/21, terminou o seu vínculo contratual com o Marítimo, clube que representou por 102 ocasiões, entre equipa principal, B e sub-23”, pode ler-se em comunicado divulgado nas redes sociais.