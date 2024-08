Marítimo empata na estreia da Liga 2

Um golo de Martim Tavares (90+2 minutos), evitou a derrota dos verde-rubros, em casa, contra o Tondela.

Não foi uma estreia auspiciosa para a equipa do Marítimo, na temporada de 2024/25, ao empatar em casa com o Tondela, por 2-2, quase até final da partida.

O jogo marcava a estreia da equipa insular, que é orientada por Fábio Pereira, na Liga 2 e a partida acabou por não ser um bom prenúncio para as aspirações do Marítimo.

A equipa verde-rubra até começou melhor, quando Patrick, aos 20 minutos, abriu o marcador para o Marítimo. Contudo, um bis de Roberto (aos 24 e 27 minutos), em apenas três minutos, deixou o Tondela na frente do marcador, resultado que não sofreu mais alteração até ao tempo de compensação, apesar do esforço dos jogadores do Marítimo em toda a segunda-parte.

Apesar de tudo, Martim Tavares (90+2), um dos reforços do Marítimo, acabou por minimizar a exibição e a perda verde-rubra, ao marcar o golo do empate já no tempo de compensação. Um resultado que castiga, em parte, alguma displicência do ataque verde-rubro.

Sendo um desafio disputado em casa, frente a um adversário direto, o empate acaba por ser um início falhado para as pretensões dos madeirenses.