Os verde-rubros perderam na manhã deste domingo, na receção ao Alverca, por 2-1, naquela que foi a estreia de Silas no comando técnico do Marítimo.

A partida contou para a 5.ª jornada da II Liga, sendo que na anterior, antes da interrupção para os jogos da seleção nacional, os madeirenses foram goleados no reduto do Portimonense, por 5-1, desfecho que ditou, então, a saída de Fábio Pereira do comando.

No regresso à competição, e com uma nova equipa técnica, ao intervalo, pese os 71% de posse de bola, a nova equipa de Silas perdia por 2-0, com golos ribatejanos logo aos dois minutos, por Varela, e depois outra vez aos 18 minutos, este por intermédio de Carter.

Na segunda parte, com as sucessivas mexidas operadas, a turma da casa intensificou uma tentativa de reação, inclusive vendo um golo anulado (76’) pelo VAR, a Martim Tavares. Todavia, conseguiu materializar essa maior pressão apenas aos 90+7’, dento de um período de compensação que se prolongou por 15 minutos (por via do imenso tempo utilizado na análise do tento anulado a Tavares), mas não logrou ir mais além.

O Marítimo iniciou a partida com Tabuaco, Igor Julião, Romain, Borges, China, Danilovic, Fransérgio, França, Euller, Martim Tavares e Pedro Silva. Logo no reatamento, entraram no jogo Carlos Daniel (França), Empis (Fábio China) e Erivaldo (Borges). Jogaram ainda Patrick (Pedro Silva) e André Rodrigues (Euller). Carlos Daniel viu o amarelo (90+10’)

No final, a superioridade na posse de bola foi brutal, com 71% favorável à equipa da casa, mas o relativo equilíbrio registado nas tentativas de golo (10-7) e nos remates com a direção da baliza (6-5) ajuda a explicar um pouco o conteúdo do desafio e a boa eficácia da formação orientada por Vasco Costa.

No outro encontro também já realizado neste domingo, o Tondela foi a Mafra vencer (4-0), depois de antes terem sido já cumpridos o Torrense – Portimonense (3-2), o Felgueiras – Chaves (1-2) e o Viseu – Leiria (0-1) desta mesma ronda.

Para já, o Marítimo desce para 12.º lugar, com os mesmo cinco pontos com que iniciou a ronda, sendo ultrapassado pelo Tondela, 7.º com sete pontos, e seu adversário de hoje, que é agora 8.º com seis pontos.

Na frente está (ainda) o Académico de Viseu, com 10 pontos, mas o Penafiel, que recebe o FC Porto B, pode chegar aos 13, tal como Benfica (anfitrião de Oliveirense) e Leixões (que joga em Matosinhos com o Vizela) podem atingir a fasquia dos 12 pontos, até o final da ronda.