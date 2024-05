Marítimo: Borukov e Bernardo operados com sucesso

O avançado búlgaro Borukov e o médio Bernardo Gomes foram operados com sucesso às respetivas lesões, anunciou hoje o Marítimo, da II Liga de futebol, em comunicado no seu sítio oficial na Internet.

“O CS Marítimo informa que os jogadores verde-rubros, Preslav Borukov e Bernardo Gomes, foram ambos submetidos a intervenções cirúrgicas, tendo os respetivos procedimentos decorrido com sucesso”, explica o clube madeirense na mesma nota, sem detalhar o tempo previsto de paragem.

O internacional búlgaro Borukov contraiu uma lesão músculo-tendinosa no reto femoral da coxa esquerda e Bernardo Gomes teve uma lesão tendinosa no adutor longo na coxa direita, sendo certo que ambos vão falhar o arranque dos trabalhos no início da nova temporada.

Contratado no último mercado do ‘inverno’ ao Arda Kardzhali, da Bulgária, Borukov marcou dois golos em 15 aparições pelos insulares, ao passo que Bernardo Gomes, em época de estreia na equipa principal do Marítimo, foi utilizado em 16 jogos e marcou também dois golos.