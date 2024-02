Marcos Freitas regozijou-se hoje com o apuramento de Portugal para a prova de equipas de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024, conseguido durante os Mundiais da Coreia do Sul, nos quais espera fazer história, com uma medalha.

“Estamos muito satisfeitos com esta qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Era, sem dúvida, o nosso principal objetivo aqui no Mundial”, assumiu o madeirense.

O êxito luso foi conseguido após o triunfo, nos oitavos de final, sobre a Croácia, por 3-1, num torneio em que os portugueses vão defrontar agora a França, o derradeiro obstáculo para o melhor desempenho de sempre nesta competição, que seria atingir as meias-finais.

“Como já atingimos o nosso objetivo, queremos mais e vamos dar tudo na quinta-feira contra a França. Nunca conseguimos chegar a uma meia-final de um Mundial e temos mais uma oportunidade amanhã”, entusiasmou-se.

O olímpico português em Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020 garante que a equipa está “muito serena e muito confiante”, embora reconheça que tem pela frente uma missão “sem dúvida difícil”.

A França é a quarta cabeça de série na prova, enquanto Portugal é o sétimo.

“Mas nós acreditamos nas nossas qualidades, e vamos dar tudo para tentar chegar ao pódio”, prometeu.

Em Busan, frente à Croácia, 13.ª do ranking mundial, Marcos Freitas teve como companheiros de equipa Tiago Apolónia e João Geraldo.