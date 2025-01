Madeira SAD homenageado na Câmara Municipal do Funchal

Depois de na semana passada a comitiva do Madeira SAD ter sido recebida na Quinta Vigia pelo presidente do Governo Regional, desta feita a coletividade foi hoje acolhida na Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da homenagem pela conquista da Supertaça de Portugal no passado dia 21 de dezembro.

Na ocasião, a edil funchalense, Cristina Pedra, adiantou que a autarquia deverá aprovar um voto de louvor, na próxima reunião de Câmara, pelo 53.º título da história do Madeira SAD.

A autarca disse esperar que em 2024/25 o Madeira SAD consiga resgatar o título de campeã nacional. “Somos capazes de alcançar o que nos propomos, tanto a equipa do Madeira da SAD, como a equipa da Câmara”, deu o mote, Cristina Pedra.

A líder do executivo funchalense aproveitou para recordar que a aposta da autarquia no desporto foi triplicada desde 2021 e lembrou a campanha ‘Juntos no desporto, sem drogas’. “A maior vitória é a promocão de estilo de vida saudavel”, sublinhou.

Já Ricardo Pestana, presidente da Administração do Madeira SAD, fez questão de agradecer o apoio camarário ao longo dos últimos, esperando que a equipa seja convidada mais vezes. “Seria um bom sinal”, atirou.

Por seu turno, Bernardo Vasconcelos, presidente da Associação de Andebol da Madeira, também destacou a postura da Câmara Municipal em relação ao desporto, salientando a “comunicação e colaboração exemplar” por parte do Município em relação à Associação.

A finalizar, referir que houve lugar a ‘troca de galhardetes’. Cristina Pedra e a vereadora Helena Leal receberam camisolas de jogo, que fizeram questão de vestir, ao passo que as andebolistas e restante comitiva do Madeira SAD receberam uma rosa branca por parte da Câmara Municipal do Funchal.