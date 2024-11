A quinta edição do Madeira Ladies Open conta com 42 tenistas de 23 países e foi apresentada oficialmente esta segunda-feira na Quinta Magnólia. A prova iniciou-se no dia 10 e decorre até dia 17 deste mês e promete encontros de grande qualidade.

Na apresentação, o presidente da Associação de Ténis da Madeira, João Pedro Mendonça, lembrou que “a prova prestigia a Região”, revelando que a mesma tem um retorno de 750 mil euros, ligado ao mediatismo da mesma.

De resto o dirigente lembrou que é necessário uma intervenção ao nível da substituição dos pisos dos courts na Quinta Magnólia, esperando ainda que “o projeto das oficinas no Papagaio verde” seja uma realidade no futuro.

Estiveram também presentes David Gomes, diretor regional do Desporto, Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Duarte Oliveira, em representação da Câmara Municipal do Funchal e Clara Noronha, em representação do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura. Apresentação que contou ainda com a presença da jovem artista madeirense Julia Ochoa.