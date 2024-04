Liga dos Campeões: Dois empates e dez golos no arranque dos ‘quartos’

Um golo magistral do futebolista Bernardo Silva ajudou hoje o Manchester City a empatar na casa do Real Madrid (3-3), um desfecho também verificado no Arsenal-Bayern Munique (2-2), no arranque dos quartos de final da Liga dos Campeões.

No jogo eletrizante do Santiago Bernabéu, Eduardo Camavinga (11’), Rodrygo (13’) e Fede Valverde (79’) marcaram para o Real e Bernardo Silva (2), Phil Foden (66’) e Josko Gvardiol (71’) para o Manchester City.

Já no duelo de Londres, Bukayo Saka (12’) e Leandro Trossard (76’) fizeram os golos do Arsenal e Sèrge Gnabry (18’) e Harry Kane (31’ g.p.) os do Bayern Munique.

Já esta quarta-feira, o PSG recebe o Barcelona e o Atlético Madrid será anfitrião do Borussia Dortmund. Ambos os desafios têm início às 20h00.