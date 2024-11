As emoções do Madeira Legend não se vivem apenas na estrada.

A Praça do Povo recebe mais uma vez o Rally Village. Um espaço de animação, onde os aficionados poderão conviver, e usufruir da experiência de pilotar um carro de rali nos simuladores.

As portas abrem às 10:00, encerrando pelas 00:00.

Além da praça de alimentação com bebidas e bolos tradicionais, os visitantes poderão adquirir merchandising alusiva ao evento. Hoje pelas 21h30, um dos pontos altos no Village com alguns dos participantes da edição de 2024 estarão em conversa, partilhando experiências e histórias de ralis e máquinas de outros tempos.

Em palco estarão François Delecour, Andrea Zivian, Francis Kelly, Simone Campedelli e José Grosso.