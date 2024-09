João Silva foi o mais rápido na segunda classificativa do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos e salta para a frente do rali, depois da vitória de Miguel Caires na primeira classificativa.

O atual líder do campeonato fez o tempo de 3:59,7, seguindo-se Miguel Nunes com a marca de 4:01.8. No terceiro posto, Miguel Caires fez o tempo de 4:03.8.

Contas feitas, João Silva lidera o rali com 3,2 segundos de vantagem sobre Miguel Caires. Já Miguel Nunes, está a 12,3 segundos da liderança.

A próxima classificativa é a Câmara de Lobos 1, às 11h36.