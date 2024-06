O Al-Hilal de Jorge Jesus venceu a Taça do Rei Saudita, triunfando sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo após o desempate por grandes penalidades.

No tempo regulamentar, Mitrovic fez o primeiro golo do encontro ao minuto 7, com o Al Nassr a empatar ao minuto 88, por Yahya. O jogo foi para prolongamento, mas o empate persistiu, com as grandes penalidades a serem o método de desempate.

Aí, o Al Hilal foi mais eficaz, marcando 5 penáltis, contra 4 do Al Nassr.

Com o triunfo, o Al Hilal de Jorge Jesus faz a ‘dobradinha’, juntando o campeonato à Taça.