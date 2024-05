Já são conhecidos os vencedores do III Madeira Underwater Photo & Video

Foram hoje consagradas as melhores imagens e vídeos do III Madeira Underwater Photo & Video Open 2024, sendo igualmente a 1º Etapa da Taça de Portugal da especialidade.

Após um dia de análise por parte do júri, que teve de avaliar os vídeos e fotografias que estavam em concurso, veio a consagração dos grandes vencedores (confira as fotos na galeria em cima).

Num evento elogiado por todos, onde a qualidade do Porto Santo como uma ilha com uma enorme potencialidade para a prática do mergulho, dispondo de águas com uma visibilidade única, com uma diversidade de fauna que faz a delícia de todos os que praticam esta modalidade, e com uma temperatura média anual, que permite disfrutar do mar ao longo de todo o ano, o Porto Santo é cada vez mais identificado como o ponto de referência para a prática de mergulho a nível nacional e europeu.