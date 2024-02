Já são conhecidos os ‘onzes’ para o Feirense-Nacional

A partida que opõe Feirense e Nacional, em Santa Maria da Feira, já tem onzes iniciais.

O Nacional alinhará com Lucas França na baliza, seguindo-se a defesa formada por José Gomes, Ulisses, Paulo Vítor e Diga. No meio-campo, Danilovic, Esteves, e Carlos Daniel são as escolhas de Tiago Margarido.

No ataque, Witi, Gustavo e Chuchu Ramírez são os homens alvinegros do último terço do terreno.