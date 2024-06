A Seleção Nacional iniciou, este domingo, na Cidade do Futebol, a preparação para o Campeonato da Europa 2024.

Nesta primeira sessão de treinos estiveram presentes 23 dos 26 convocados, com Nélson Semedo a fazer trabalho específico no relvado.

De acordo com a FPF, Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, que competiram na sexta-feira passada, foram ausências autorizadas.

Otávio apresentou-se para ser observado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Portugal, recorda a Federação, enfrentará a Finlândia, já esta terça-feira, no Estádio José Alvalade, no primeiro de três jogos de preparação em solo luso.

Seguem-se os encontros com a Croácia (Estádio Nacional, 8 de junho) e República da Irlanda ( Estádio Municipal de Aveiro, 11 de junho).

Portugal encontrará no Grupo F do Campeonato da Europa as seleções da Chéquia (Leipzig, 18 de junho), Turquia (Dortmund, 22 de junho) e Geórgia (Gelsenkirshen, 26 de junho).