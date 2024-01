Iniciados do Marítimo qualificam-se para a Fase de Campeão

Entre as dez melhores equipas do País. Os iniciados do Marítimo garantiram este domingo o acesso à Fase de Campeão da I Divisão Nacional Sub-15.

Assim sendo, os madeirenses asseguraram desde já o objetivo da manutenção, nesta que é a temporada de estreia no patamar maior do escalão.

Na última jornada da prova, esta manhã, em Santo António, os comandados de Felisberto Alves somaram um empate a uma bola frente ao Real SC. O suficiente para garantirem o 3.º lugar da Série C, com 32 pontos, com menos cinco pontos conquistados que o Belenenses e menos 12 que o Benfica.

Nos 18 jogos da 1.ª fase, os maritimistas somaram nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

O Marítimo vai agora discutir a Fase de Campeão com FC Porto, SC Braga, Boavista, Salgueiros, Sporting, Tondela, Ac. Santarém, Benfica e Belenenses.