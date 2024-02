II Liga: Nacional sem mexidas no onze na visita desta noite ao Leixões

O Nacional defronta esta quarta-feira, pelas 20h15, o Leixões em jogo em atraso da 20.ª jornada da II Liga, que será disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Em relação à última partida dos alvinegros, vitória na Madeira por 3-2 sobre o Penafiel, o técnico Tiago Margarido não promoveu qualquer mexida no onze titular.



Eis o onze do Nacional: Lucas França; João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses Wilson e José Gomes; Vladan Danilovic, Luís Esteves e Carlos Daniel; Gustavo Silva, Witi Quembo e Chucho Ramírez.



No banco de suplentes alvinegro: Rui Encarnação, Diga Almeida Jordi Pola, André Martins Sousa, Sérgio Marakis, André Alexandre Sousa, Jota, Rúben Macedo e Dudu Teodora.

Onze do Leixões: Igor Stefanovic; Paulinhjo, Léo Bolgado, Danrlei e Simão; Paulo Alves, Zag e Vitó; Adriano Amorim, Ventura e João Lima.



No banco de suplentes leixonense: Fábio Matos, Isaque, Rafa, Paulité, Fabinho, Ricardo Valente, Avto, Daniels e João Oliveira

O Nacional é 3.º classificado com 43 pontos, menos seis que o AVS e menos nove que o Santa Clara. Em situação diametralmente inversa, o Leixões é 16.º e antepenúltimo classificado, ocupando a posição de play-off de manutenção com 22 pontos.

A partida será dirigida pelo árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.