II Liga: Marítimo volta a ceder pontos nos Barreiros

Mais um jogo sem vencer do Marítimo na Madeira. Em duelo da 12.ª jornada da II Liga, os verde-rubros não foram além de um empate na receção ao Benfica B.

Os lisboetas adiantaram-se no marcador à passagem do minuto 19’, por intermédio de Nuno Félix, após cruzamento de Hugo Félix.

Já o golo do empate surgiu na reta final da 2.ª parte, aos 85’, apontado por Martim Tavares, após passe de cabeça de Vladan Danilovic.

Já nos descontos, Martim Tavares ainda atirou à barra, insuficiente para operar a reviravolta.

Com este resultado o Marítimo soma 16 pontos e é 8.º lugar, com mais um jogo do que a maioria dos adversários. Já o Benfica B é 3.º com 24 pontos, apenas atrás de Penafiel (25) e Tondela (26).

Dizer ainda que o Académico de Viseu está no lugar de play-off - de momento o 4.º posto -, com mais cinco pontos que o verde-rubros.