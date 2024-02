II Liga: Marítimo vence Paços de Ferreira

Em partida da 21.ª jornada da II Liga, o Marítimo venceu, por 2-1 o Paços de Ferreira, em desafio disputado este domingo no Estádio Capital do Móvel,



Os madeirenses adiantaram-se no marcador, aos 6’, por intermédio de Euller Silva, com um golo de um canto direto.

Já na 2.º parte, aos 55’, Jojó restabeleceu a igualdade de cabeça, e Igor Julião, com um remate fora de área, aos 66’, voltou a colocar o Marítimo na frente.

Todos os golos da partida surgiram na sequência de pontapés de canto.



Onze do Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião, Erivaldo Almeida, Rodrigo Borges, Fábio China, Ibrahima Guirassy, Euller Silva (Francis Cann, 73’), Bruno Xadas (Dylan Collard, 79’), Lucas Silva (Tomás Dominfgos, 90’+1), Higor Platiny (Preslav Borukov, 79’) e José Bica (Diogo Mendes, 46’).

Onze do Paços de Ferreira: Marafona, Jójó (Neves, 70’), Erick Ferigra, Pedro Ganchas (Paulo M., 90’+1), Simão Rocha, Gorby Baptiste, Luiz Carlos (Zé (Uílton, 83’), Costinha (Cipenga, 70’), Welton Júnior, Afonso Rodrigues e Rui Fonte (Pablo Felipe, 46’).



Com este triunfo, o segundo consecutivo, Marítimo mantém-se no 4.º lugar, agora com 37 pontos. Está a três pontos do Nacional (-1 jogo) e a quatro de AVS e Santa Clara (-1 jogo).

Já o Paços de Ferreira é 10.º classificado, com 26 pontos.