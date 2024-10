Debate sobre tecnologia e saúde mental esta segunda-feira

Esta segunda-feira, pelas 19h00, há mais uma edição das “FNAC Talks”, desta vez dedicada ao impacto da tecnologia na saúde mental.

Este evento, com entrada livre, promete ser uma boa ocasião para todos aqueles que pretendem compreender a gradual importância do debate em torno da saúde mental, um tema que tem vindo a obter evidência no dia a dia dos madeirenses.

A sessão contará com a presença de dois especialistas de renome, num evento a ter lugar na Fnac Madeira, como já se disse, a partir das 19 horas.

Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de São João, no Porto, e Ana Sofia Rodrigues, psicóloga na RAM, debatem “Benefícios da Tecnologia na Saúde Mental”. Ambos são candidatos à Ordem dos Psicólogos, em listas a nível nacional e regional.

Este debate vai, certamente, aprofundar o papel da tecnologia no bem-estar psicológico, num evento que serve de reflexão e partilha.