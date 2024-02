II Liga: Líder Santa Clara mantém distâncias para perseguidores

No duelo, disputado na ilha de São Miguel, que encerrou a 21.ª jornada da II Liga, o líder Santa Clara venceu esta segunda-feira o Feirense por 2-1,

O reforço de inverno Alisson Safira foi o autor dos dois golos açorianos, o primeiro aos 21’, na conversão de uma grande penalidade, e o segundo aos 45’. Já Carnerjy Antoine marcou o golo do conjunto de Santa Maria da Feira, aos 35.

Com este triunfo o Santa Clara atingiu os 46 pontos e assim mantém a mesma distância pontual com que iniciou esta ronda em relação os perseguidores diretos. O AVS segue com 43 pontos, o Nacional com 40 (mas com menos um jogo) e o Marítimo com 37.

Já o Feirense ocupa o 15.º posto, com 21 pontos, mais três do que a equipa posicionada no lugar de play-off de manutenção, o Leixões.