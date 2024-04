II Liga: João Pinheiro e Nuno Almeida arbitram madeirenses

Já são conhecidas as nomerações das equipas de arbitragem para as partidas relativas à 28.ª jornada da II Liga de futebol.

No que diz respeito aos jogos que envolvem clubes madeirenses, para o duelo entre Nacional e AVS - agendado para esta sexta-feira, pelas 18h00, no Estádio da Madeira - o árbitro escolhido é João Pinheiro. O juiz da Associação de Futebol de Braga será coadjuvado pelos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia e pelo 4.º árbitro André Costa. No VAR estará Bruno Costa, auxiliado por Jorge Fernandes.

Já no que concerne à deslocação do Marítimo ao reduto do Torres Vedras, Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, é o árbitro nomeado. Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro serão os árbitros assistentes e Rúben Silva o 4.º árbitro. No VAR estará o madeirense Anzhony Rodrigues, auxiliado por André Campos. A partida terá lugar no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e tem início às 15h30 de domingo.