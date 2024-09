I Liga: Nacional anuncia “casa cheia” na receção ao Benfica

O Nacional prevê “casa cheia” na receção ao Benfica, em jogo da 8.ª jornada da I Liga de futebol que se encontra agendado para o próximo domingo (18h00), no Estádio da Madeira.

“A adesão em massa dos sócios alvi-negros no pagamento das suas quotas e a filiação de novos associados, realizadas ao longo das últimas semanas, assim como o crescente número de sponsors oficiais e parceiros do clube, esgotou assim os lugares disponíveis para o jogo grande do próximo fim-de-semana”, lê-se em nota publicada no site do Nacional.

No mesmo comunicado, o emblema alvinegro adianta que “o SL Benfica requisitou previamente todos os bilhetes para a zona visitante – Nascente Sul, que fará a sua comercialização e com os critérios por si definidos”.

O texto lembra ainda que “tal como sempre acontece, os sócios do CD Nacional com as quotas em dia têm entrada gratuita neste encontro”.

A terminar, a nota deixa um apelo “a todos para que, no dia de jogo, de forma a que as revistas decorram com a maior eficiência possível, se desloquem ao Estádio da Madeira com a devida antecedência e, de preferência, que utilizem transportes partilhados”.