A Câmara Municipal do Funchal vai proceder alterações ao trânsito este domingo, dia 2 de fevereiro, por causa do ‘I Duatlo do Funchal’.

Segundo nota da Autarquia, entre as 07h30 e as 11h00, estará interrompida a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, vias de trânsito sul da Avenida Arriaga exceto acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva Saca.

O Município adianta ainda que, no que toca aos transportes públicos, para a zona Oeste, As carreiras circulam pela Estrada Monumental em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (paragem junto à Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem La Vie). As carreiras da Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa.

Zona Norte, as carreiras circulam pela Rua 5 de Outubro, efetuam inversão de marcha na Ponte do Bettencourt e têm o término ao longo da Rua 31 de Janeiro.

As carreiras para a zona Este,

circulam na Rua do Visconde de Anadia, efetuam inversão de marcha na Ponte do Mercado e seguem em direção à Rua do Oudinot, Rua da Infância ou Rua do Hospital Velho, onde realizam o início e fim de viagem. As carreiras da SAM podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Edifício 2000. As carreiras da C.C. de São Gonçalo realizam o início e fim de viagem na Rua do Visconde de Anadia (paragem junto ao C.C. Anadia). “Os horários e percursos alternativos devem ser consultados nos respetivos websites dos operadores de transportes públicos”, adianta ainda a Câmara Municipal do Funchal.

Relativamente às praças de táxis, os que saem do Largo dos Varadouros devem seguir pela rua dos Tanoeiros, em direção à ponta do Bettencourt.

Fica proibido o estacionamento em todas as docas existentes na Avenida Dr. Sá Carneiro e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses entre as 07h30 e as 10h30, como diz a Autarquia.

A informação divulgada hoje dá conta ainda que o parque de estacionamento da Praça CR7, na Avenida Dr. Sá Carneiro, ficará encerrado a partir das 07h45, reabrindo apenas com a normalização da circulação automóvel. O parque de estacionamento Almirante Reis terá acesso pela Rua D. Carlos I e saída pela Rua Artur Sousa Pinga.