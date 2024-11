Bom dia!

Portugal carimbou a passagem aos quartos de final da Liga das Nações com um triunfo gordo frente à Polónia. Depois de uma primeira parte desinteressante, a seleção nacional acelerou para os 5-1, com um bis de Ronaldo a ser abrilhantado com um golo de bicicleta.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda as equipas insulares. No Nacional, solidez defensiva garante estabilidade. Já no Marítimo, um ano que não satisfaz os adeptos. A direção liderada por Carlos André Gomes cumpre amanhã um ano de mandato. O balanço é negativo para os sócios ouvidos pelo JM.

Saiba ainda que Delecour entra a liderar. O piloto francês foi o mais rápido no Kartódromo do Faial e é o primeiro líder do Rally Madeira Legend.

Tudo isto e muito mais no seu JM deste sábado!

Bom dia e bom fim de semana!