A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou a “Bolsa Professor Carlos Neto” com o objetivo de apoiar projetos de investigação relacionados com o desenvolvimento, aprendizagem e controlo motor de crianças e jovens, anunciou hoje a entidade.

A bolsa tem o valor de 10 mil euros anuais e prolonga-se até 2030, homenageando o professor Carlos Neto, que foi coordenador científico do programa “A Hora dos SuperQuinas”, projeto integrado no plano estratégico da FPF ‘Futebol 2030’, que promove a literacia motora e estilos de vida ativos nas crianças do 1.º ciclo do ensino básico, e que já está implementado em mil escolas.

“A FPF reconhece assim a importância das contribuições de Carlos Neto para a valorização do brincar como uma componente essencial para o desenvolvimento saudável e integral das crianças”, lê-se no comunicado da FPF.