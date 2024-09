Fábio Pereira já não é treinador do Marítimo. O início atribulado de época, acentuada com a goleada sofrida em Portimão, ditou a saída do madeirense. Os verde-rubros esperam contratar o seu sucessor até final da semana. Saiba mais na página 31 do seu JM de hoje.

Trazemos-lhe ainda uma página com um leque de mexidas no último dia do mercado. E damos-lhe conta de que no Nacional, o médio tunisino Laabidi fecha o leque de reforços.

Cristiano Ronaldo diz que quando sentir que não é mais-valia, será o primeiro a ir embora. Está a falar da Seleção Nacional, pois claro.

No automobilismo, saiba que a Madeira dá apoio de 30 mil euros ao Eco Rally.

Tudo isto e muito mais para ler na secção desportiva do Jornal de hoje.