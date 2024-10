Filipe Maia e Tiago Caio, aos comandos de um Polestar 2, são os primeiros líderes da segunda edição do Eco Rally Madeira, na componente de regularidade. A prova partiu ontem para a estrada, no concelho da Calheta, com 33 duplas de pilotos inscritas, com veículos 100% elétricos de série.

O primeiro líder do Eco Rally Madeira 2024 é natural de Vila do Conde e é, à entrada para a quinta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, o atual oitavo classificado nas contas globais da temporada. Depois de um quarto lugar no Gaia Eco Rally, Filipe Maia entrou com o pé direito na prova madeirense, sendo o mais regular ao longo do primeiro dia de competição, somando apenas 14 pontos de penalização.

Sérgio Magno (Peugeot E-3008 GT), com 17 pontos, foi o segundo mais regular, enquanto Emilien Le Borgne (Dacia Spring) surgiu a fechar o pódio provisório. Apesar do terceiro lugar na prova de regularidade, o piloto francês fechou o primeiro dia de Eco Rally como o líder da componente de eficiência energética.

O Eco Rally Madeira regressa este domingo à estrada, com a terceira secção a arrancar logo pelas 9 horas, a partir da Avenida do Mar. A cerimónia do pódio está marcada para as 13 horas, em Machico.