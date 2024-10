Bom dia!

Na Liga Europa, o FC Porto empatou (3-3) com o Manchester United num grande jogo de futebol, onde esteve a perder por 2-0, deu a reviravolta e deixou-se empatar já nos descontos. SC Braga não aguentou pressão grega e foi derrotado pelo Olympiacos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Estrutura com alterações. Daniel Sousa é o novo ‘Team Manager’, enquanto Miguel Gonçalves está de saída do posto de diretor-geral.

Já no Marítimo, Madsen agarra titularidade. Central dinamarquês deixou boas indicações e deverá continuar a ser opção no eixo defensivo.

Saiba ainda que o Eco Rally está em contagem decrescente e que títulos mundiais de canoagem estão em jogo na Madeira. A prova no Funchal definirá entre hoje e amanhã os novos campeões

Não perca também o Desporto Adaptado e 1.º ciclo ‘na Europa’. No final de setembro surgiram as primeiras iniciativas do Desporto Escolar, integradas na semana europeia.

