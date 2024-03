O jogo entre o Famalicão e o Sporting, relativo à 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje remarcado para 16 de abril, às 20h15, depois de ter sido adiado na data original, 3 de fevereiro.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) dá conta da decisão tomada e hoje conhecida, com “a anuência das sociedades desportivas e do operador televisivo”.

O jogo fica, assim, agendado para uma terça-feira, ocorrendo para os ‘leões’, líderes do campeonato, após um duplo confronto com o Benfica, para a Taça de Portugal e para a Liga, além de uma partida com o Gil Vicente, e ainda antes de visitar o FC Porto.

O jogo foi adiado, em 03 de fevereiro, devido aos protestos das forças de segurança, impossibilitando o policiamento do encontro, e ficou envolto em mais polémica devido a confrontos entre adeptos no exterior do estádio.

O Sporting lidera o campeonato, com 65 pontos, mais um do que o Benfica, mas os ‘leões’ têm menos um jogo disputado, enquanto o FC Porto é terceiro, com 58.