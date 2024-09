O Marítimo já chegou a acordo para a formalização da saída do técnico madeirense Fábio Pereira.

Ainda hoje as partes envolvidas vão finalizar os termos da saída.

Fábio Pereira chegou ao clube em dezembro e sai agora, volvidos cerca de 270 dias. No Marítimo, o técnico sempre manteve uma estreita ligação com todos os elementos do departamento de futebol e administração, nunca escondendo a satisfação pessoal por liderar um conjunto que representou durante a sua formação.

O arranque de temporada aquém do esperado acabou por ditar o atual desfecho.

Os verde-rubros trabalham agora com o intuito de encontrar o seu sucessor até ao final desta semana.