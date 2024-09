Fábio Pereira sai sem mágoa do Marítimo e com o sentimento de “tudo” ter feito para que o clube fosse bem sucedido.

Em declarações ao JM, considera que a formalização da Marítimo decorreu de forma “extremamente fácil”. Não podia ser de outra forma, na sua opinião, visto ser um clube que lhe diz muito.

“Foi tudo resolvido de forma satisfatória para todas as partes. Quero agradecer a todas as pessoas do clube, ao Danny em particular, por ter apostado em mim desde o início. Foram oito meses fantásticos, dei tudo o que tinha, sem arrependimentos. E estou certo de que o Marítimo vai ter o sucesso que sempre quero que tenha, esteja dentro ou fora da instituição, porque os adeptos, que são fantásticos, também o merecem”.