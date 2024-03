Euro2024: Selecionador esloveno aponta Portugal como favorito e elogia Ronaldo

O selecionador da Eslovénia apontou hoje Portugal como um dos favoritos a conquistar o Euro2024 de futebol e considerou que é preciso “ser louco” para ignorar um futebolista como Cristiano Ronaldo, mesmo com 39 anos.

“Na minha opinião, Portugal é um dos favoritos para o Europeu. Tenho muito respeito por Portugal, pelo treinador e pela sua série fantástica, mas temos de pensar em nós próprios. Antes do Europeu, queríamos fazer tudo durante a preparação para medir a nossa qualidade e força e isso vai acontecer contra Portugal. Temos de pensar em nós e na nossa preparação”, afirmou Matjaz Kek.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas no centro de estágios da seleção eslovena, localizado em Kranj, 30 quilometros a norte da capital Liubliana, na conferência de antecipação do particular de terça-feira com Portugal.

“Temos de ser realistas e entender que não vamos ser dominantes contra seleções como a portuguesa. Temos sim de aproveitar os momentos em que temos bola para rapidamente tentar surpreender e temos, claro, de defender muito bem e com muita concentração. Temos de mostrar que não vamos à Alemanha apenas como turistas. É isso que queremos demonstrar frente a Portugal”, referiu.

Questionado sobre se Cristiano Ronaldo irá ter algum tratamento especial por parte da defensiva eslovena, Matjaz Kek encheu o capitão da seleção lusa de elogios.

“Nesta profissão é preciso ser louco para não respeitar um nome como Cristiano Ronaldo, que elevou o futebol a um nível superior. Claro que vamos ter de estar atentos, mas dou total liberdade aos meus jogadores. Eles saberão tomar as decisões certas dentro de campo. Confio completamente neles”, disse.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado para as 19:45 (em Lisboa), no Estádio Stozice, em Liubliana.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

Por seu lado, a Eslovénia vai defrontar Inglaterra, Dinamarca e Sérvia no Grupo C.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.