Euro2024: Pepe e Nelson Semedo falham particular com a Finlândia

O selecionador Roberto Martínez revelou hoje que Pepe e Nelson Semedo, ambos devido a questões físicas, vão falhar o particular de Portugal com a Finlândia, agendado para terça-feira, no primeiro teste para o Euro2024 de futebol.

“Pepe está ainda em fase de recuperação. Trabalhou com o grupo parte do treino, mas precisa de mais três, quatro dias para ter a competitividade de um jogo. Por isso, não vai jogar. Também não vamos arriscar o Nelson Semedo”, afirmou Roberto Martínez.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol confirmou que o capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves juntam-se ao estágio no dia 07 de junho e vão por isso também falhar o particular com a Croácia.

O particular Portugal-Finlândia está agendado para terça-feira, às 19:45, e vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.