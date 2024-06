Euro 2024: Alemanha escapa da derrota ao cair do pano

A Alemanha, formação que joga em casa e é das principais candidatas à vitória no Euro 2024, escapou da derrota ao apontar o golo do empate (1-1) nos descontos.

A Suíça fez o 1-0, com golo de Ndoye, ao minuto 28, surpreendendo os germânicos, arrastando a vantagem até bem perto do final, onde Fullkrug empatou aos 90+2’.

O golo tardio salvou a Alemanha da derrota que deixaria a formação germânica no 2.º posto do Grupo A.

Com o resultado, a Alemanha terminou no topo do Grupo A com 7 pontos, seguindo-se a Suíça no segundo lugar, com 5 pontos.

No outro jogo, Escócia e Hungria empataram (0-0), com os escoceses a terminarem no 3.º lugar com 2 pontos e a Hungria no último posto, com apenas um ponto, desde já eliminada da competição.