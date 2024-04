Marítimo e Nacional cederam pontos nos seus compromissos deste domingo, o que merece destaque na capa desportiva do JM de hoje e uma análise a ler entre as páginas 28 e 31.

Os verde-rubros registaram o terceiro 0-0 seguido na II Liga e não aproveitaram a perda de pontos dos alvinegros, que se mantêm com cinco pontos de vantagem no terceiro lugar.

A vitória confortável do Benfica na Luz diante do Moreirense merece também destaque. Na Liga BPI, o Marítimo perdeu em Braga (3-0). Num jogo onde o terceiro lugar estava ‘na mira’ das equipas, as bracarenses foram mais eficazes ofensivamente.

