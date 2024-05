Bom dia!

Caiu o pano de mais uma edição que juntou várias escolas por toda a ilha, em diversas modalidades. O Jardim Municipal acolheu a cerimónia de encerramento e fechou a iniciativa em beleza.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a mística dos automóveis. Clássicos centram atenções. O Madeira Classic Revival reúne quase 500 viaturas até amanhã, na Praça do Povo.

Saiba ainda que Madalena Costa está no topo do mundo. A patinadora madeirense triunfou na prova mundial de cadetes, inscrevendo novo feito memorável no currículo.

Já no futebol, Marítimo quer manter Dylan e na Divisão de Honra conheça os melhores do regional. O JM apresenta nesta edição as figuras do futebol madeirense, escolhidas por Nuno Quintal.

Taça da Madeira de futsal em jogo é outro assunto de relevo. O CD Ribeira Brava e o São Martinho discutem hoje o título no Pavilhão da Francisco Franco.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!