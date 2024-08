O Clube Desportivo e Recreativo Santanense apresentou os seus novos equipamentos de competição nacional e internacional. Pela primeira vez na história do clube, a cor vermelha deixa de ser dominante, passando a dar lugar ao azul.

No evento, que teve lugar na Quinta do Furão, estiveram presentes os principais ‘sponsors’ do mesmo demonstrando “todo o orgulho de serem parceiros”, vendo, assim, as suas marcas divulgadas no meio regional, nacional e internacional.

Juan Baptista, vice-presidente responsável da modalidade patinagem em velocidade no CDR Santanense, referiu que a aquisição destes equipamentos “só foi possível com o apoio de diversos patrocinadores”, destacando, igualmente, o apoio concedido pelo grupo Sensa Hotels, que “ao longo dos anos tem sido um parceiro fundamental quer na aquisição de equipamentos desportivos, quer na colaboração no evento Biosfera Roller Skate.

A ‘surpresa’ da noite foi a apresentação do equipamento da equipa ‘Madeira WIC Team’, composta pelos atletas António Freitas, João Jesus e Ana Rita Freitas do CDR Santanense e dos atletas Marco Lira, Afonso Silva, Jéssica Rodrigues e Leonor Ladeira do CDR Prazeres, que irá competir no Circuito Mundial de Maratonas (WIC).