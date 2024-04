O presidente do Marítimo visitou, esta sexta-feira, a delegação maritimista situada no Restaurante Doce Mastro, junto ao Largo do Mastro, na freguesia de Arroios, em Lisboa.

De acordo com o sítio oficial do Marítimo, Carlos André Gomes aproveitou para almoçar na representação maritimista em Lisboa, num encontro que serviu para estreitar laços com Carlos Sousa, delegado local.