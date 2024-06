A dupla Michal Žďárský /Jakub Nabelek confirmou a participação no Eco Rally Madeira, a quinta etapa do ‘Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO’, que se vai realizar na Madeira, nos dias 5 e 6 de outubro.

Os campeões mundiais da modalidade que privilegiam a mobilidade ecológica vão passar pela Calheta, Funchal e Machico para percorrer cerca de 205 km, distribuídos por 14 sectores de regularidade, num total de 118 km.

Haverá ainda tempo para disputar a ‘Machico Power Stage’, onde os carros elétricos vão poder mostrar todas as suas valências.

Para Michal Žďárský, integrar a prova é positivo.

“Participar no Eco Rally Madeira significa a nossa primeira visita à Madeira, um sítio fantástico tanto para mim, como para o Jakub. É por isso que estamos muito ansiosos por este novo Eco Rally, especialmente porque é um evento candidato ao Campeonato Bridgestone FIA ecoRallye Cup. Já experimentámos outras competições portuguesas anteriormente, que foram sempre organizadas ao mais alto nível”, começou por dizer.

“Estamos certos de que o mesmo acontecerá na Madeira, razão pela qual decidimos vir para cá, mesmo com o nosso calendário muito exigente este ano. Como sempre, vamos tentar obter o melhor resultado possível, apesar de sabermos que será muito difícil ter sucesso aqui devido aos adversários muito fortes e às equipas locais, a um novo ambiente, local e estradas e a regras ligeiramente diferentes. Mas estamos muito ansiosos por esta competição e acreditamos que ela irá provar as suas qualidades e será incluída no calendário das competições mundiais no futuro”, declarou ainda.