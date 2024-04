Bom dia!

Executivo liderado por Leonel Silva implementou um novo apoio ao desporto que disponibiliza verbas para todos os atletas da formação a competir em provas nacionais. O pagamento, feito por jornada desportiva, é complementar aos subsídios atribuídos pela Direção Regional de Juventude.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o salto com vara. Pedro Buaró regressa às origens. Atleta olímpico está na Madeira com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo.

Saiba ainda que Marítimo não perde há nove jogos. A equipa orientada por Fábio Pereira atravessa o maior ciclo de invencibilidade nesta temporada.

Conheça também os cinco trunfos do Nacional. O sucesso da equipa alvinegra tem sido sustentado em cinco pilares implementados por Tiago Margarido.

