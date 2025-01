Bruno Lage diz que não se demite do Benfica

O treinador do Benfica deu esta tarde uma conferência de imprensa extraordinária, na qual deu a garantia que não se demitia do cargo.

A chamada dos jornalistas surgiu após o áudio da conversa entre Bruno Lage os adeptos - no Estádio da Luz, após a derrota com o Casa Pia, por 3-1, em Rio Maior - ter sido fortemente partilhado nas últimas horas.

“Esta conferência deve-se a uma conversa que eu pensava privada. Fui ter com os adeptos da mesma forma como quando ganhámos troféus vamos mostrar-lhe o que ganhámos. Senti a desilusão dos adeptos, à entrada para o autocarro fui dizer-lhes que sentia o que eles estavam a passar. Depois tive uma conversa de cerca de trinta minutos, que julgava privada e veio a público”, disse Bruno Lage.

“Temos um jogo muito importante com a Juventus para preparar. Falei com Rui Costa e a nossa intenção é explicar o conteúdo daquele audio. A confiança é mútua, quer de um lado, quer do outro”, acrescentou.