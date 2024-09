Bruno Lage assina contrato de duas temporadas com Benfica

O treinador Bruno Lage, que conduziu o Benfica ao título de campeão em 2019, está de regresso ao comando dos ‘encarnados’, tendo assinado um contrato de duas temporadas, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar nas épocas desportivas 2024/25 e 2025/26”, pode ler-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliáris (CMVM).

Bruno Lage, de 48 anos, substitui o alemão Roger Schmidt, demitido do cargo no sábado, um dia depois do empate 1-1 com o Moreirense, para a quarta jornada da I Liga, que deixou o Benfica a cinco pontos do líder Sporting, já depois de ter averbado uma derrota na ronda inaugural, em Famalicão (2-0).

O técnico português estava sem clube desde outubro do ano passado, quando abandonou os brasileiros do Botafogo, ao fim de apenas dois meses e meio e 15 jogos no emblema carioca.

Lage regressa, assim, ao Benfica, quatro anos depois de ter saído da Luz, em julho de 2020, na altura apresentando a demissão após uma derrota com o Marítimo, quando faltavam cinco jornadas para o final do campeonato 2020/21, sendo rendido interinamente por Nélson Veríssimo, à data seu treinador-adjunto.

Nessa época, as ‘águias’ chegaram a liderar a prova com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas a sequência de maus resultados, com apenas duas vitórias em 10 partidas, ditaram a saída do treinador e também a perda do título para o FC Porto.

Com vários anos a treinar as camadas jovens do Benfica e também a equipa B, o técnico assumiu o comando da equipa principal em janeiro de 2019, face à saída de Rui Vitória, e, nessa época, conduziu os ‘encarnados’ ao título de campeão, recuperando de uma desvantagem de oito pontos para o FC Porto, além de ter erguido a Supertaça na temporada seguinte, com uma goleada ao Sporting (5-0).

Depois de abandonar a Luz, Bruno Lage treinou os ingleses do Wolverhampton por pouco mais de uma época, rumando posteriormente ao Brasil, para orientar o Botafogo.

Da primeira passagem pelo Benfica, Lage apenas reencontrará no plantel atual o médio Florentino, o único ‘sobrevivente’ dessa altura, sendo que também irá rever Renato Sanches, com quem se cruzou no Swansea, quando era adjunto de Carlos Carvalhal e o internacional luso estava cedido aos galeses pelo Bayern Munique.