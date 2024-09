No próximo dia 27 de setembro, a Bioforma apresenta a nova parceria com o Madeira Andebol SAD, a partir das 17h00, na loja situada no Plaza Madeira, Funchal. Simultaneamente, será dado a conhecer a EHF European Cup que decorre de 5 a 6 de outubro na Região.

O certame conta com a presença do Diretor Regional dos Desporto, David Gomes, da Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, do Presidente da Associação de Andebol da Madeira, Bernardo Vasconcelos, do Administrador da Madeira SAD, Ricardo Pestana, do CEO da Bioforma, Miguel Caires, bem como das Atletas.

Pela primeira vez, a marca madeirense Bioforma alia-se a esta equipa desportiva, reforçando a sua presença na Região.

A promoção da saúde e bem-estar, nomeadamente através de hábitos saudáveis, são os pilares da marca, daí a importância em criar sinergias com entidades desportivas como o Madeira Andebol SAD. Por outro lado, a marca madeirense oferece produtos no seu portfólio direcionados para o desporto e competição, logo é uma relação que se revela vencedora logo à partida.