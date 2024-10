Bom dia!

O canoísta madeirense, que conquistou duas medalhas de prata no Campeonato do Mundo de canoagem de mar realizado na Madeira, assume ao JM que deseja voltar a alcançar o título mundial. De ‘pedra e cal’ no Clube Naval da Calheta, Bernardo Pereira descarta desde logo eventuais convites de outros clubes e elogia o colega David Fernandes.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a patinagem. Madeirenses dominaram nos Prazeres. As coletividades regionais do CDR Prazeres, Marítimo e Santanense levaram os títulos em disputa na prova nacional de velocidade.

Saiba ainda que Isaac Tomich é aposta para o ataque do Nacional e que Marítimo B arrisca perder pontos frente a Machico.

Não perca também a elétrica aventura no Eco Rally Madeira. A figura central do projeto JM denominado ‘Estrada Regional’ descreve a aventura de participar na prova que decorreu este fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!